Популярный телеведущий и певец Вячеслав Макаров рассказал об уходе из КВН. В телеигре он играл в составе команды "Сборная Камызякского края". Подробнее об этом телеведущий рассказал в беседе с KP.RU.

Так, Макаров заявил, что "Клуб веселых и находчивых" для него остался в прошлом. Он отметил, что каждая команда, которая получает звание чемпиона Высшей лиги телеигры, после этого должна заниматься чем-то другим, поскольку развитие в КВН для нее с этого момента останавливается.