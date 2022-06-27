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4 часа назад

Вячеслав Макаров рассказал об уходе из КВН

Мария Иглина

Популярный телеведущий и певец Вячеслав Макаров рассказал об уходе из КВН. В телеигре он играл в составе команды "Сборная Камызякского края". Подробнее об этом телеведущий рассказал в беседе с KP.RU.

Вячеслав Макаров рассказал об уходе из КВН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Макаров заявил, что "Клуб веселых и находчивых" для него остался в прошлом. Он отметил, что каждая команда, которая получает звание чемпиона Высшей лиги телеигры, после этого должна заниматься чем-то другим, поскольку развитие в КВН для нее с этого момента останавливается.

"Голосящий КиВиН", Кубок чемпионов и Летний кубок. Получается, такие три фестиваля, в которых ты можешь принимать участие. А по факту все, больше играть ты в КВН не можешь",

— уточнил Макаров.

Ранее Брэд Питт рассказал о завершении кинокарьеры.

ТВ,Брэд Питт,Вячеслав Макаров,
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