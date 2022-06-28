Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
3 часа назад

Александр Масляков снова вернется в КВН

Мира Маркина

В феврале 2022 года Александр Масляков сообщил поклонникам "Клуба веселых и находчивых", что заболел ковидом, потому место ведущего в первых играх сезона займут другие люди, близкие к клубу. Теперь же ТАСС сообщает, что бессменный ведущий возвращается на сцену КВН.

Александр Масляков снова вернется в КВН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сын Александр Масляков младший подтвердил эту информацию, отметив, что Александр Васильевич действительно уже в этом сезоне вновь появится на сцене КВН.

На сайте клуба появилась также информация о ближайших играх высшей лиги - четвертая игра 1/8 финала пройдет 28 июня в ММЦ "Планета КВН", а пятая игра - 30 июня.

Место ведущего в играх 1/8 финала займут Валдис Пельш, Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев и Дмитрий Бурковский.

Ранее мы писали, чтозвезда "Уральских пельменей" рассказал о ревности Маслякова.

ТВ,Дмитрий Бурковский,Иван Ургант,Дмитрий Хрусталев,Валдис Пельш,Дмитрий Нагиев,Александр Масляков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители