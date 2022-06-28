Александр Масляков снова вернется в КВН

В феврале 2022 года Александр Масляков сообщил поклонникам "Клуба веселых и находчивых", что заболел ковидом, потому место ведущего в первых играх сезона займут другие люди, близкие к клубу. Теперь же ТАСС сообщает, что бессменный ведущий возвращается на сцену КВН.
Сын Александр Масляков младший подтвердил эту информацию, отметив, что Александр Васильевич действительно уже в этом сезоне вновь появится на сцене КВН.
На сайте клуба появилась также информация о ближайших играх высшей лиги - четвертая игра 1/8 финала пройдет 28 июня в ММЦ "Планета КВН", а пятая игра - 30 июня.
Место ведущего в играх 1/8 финала займут Валдис Пельш, Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев и Дмитрий Бурковский.
Ранее мы писали, чтозвезда "Уральских пельменей" рассказал о ревности Маслякова.