Александр Масляков снова вернется в КВН

В феврале 2022 года Александр Масляков сообщил поклонникам "Клуба веселых и находчивых", что заболел ковидом, потому место ведущего в первых играх сезона займут другие люди, близкие к клубу. Теперь же ТАСС сообщает, что бессменный ведущий возвращается на сцену КВН.