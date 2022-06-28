Дружко назвал причину закрытия популярной передачи

Известный ведущий Сергей Дружко в разговоре с ведущим YouTube-шоу "Респиратор Бабушкина" назвал причины, по которым была закрыта популярнейшая телевизионная передача "Необъяснимо, но факт", которая выходила на ТНТ.
«Возможно, она могла просуществовать еще бы дольше, если бы продюсеры договорились между собой. Как всегда, деньги. Не договорились по деньгам и поэтому разошлись» - объяснил Дружко.
Также в разговоре он отметил, что перенести такую программу на тот же YouTube не представляется возможным и целесообразным из-за очень больших затрат.
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