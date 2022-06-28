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2 часа назад

Дружко назвал причину закрытия популярной передачи

Мира Маркина

Известный ведущий Сергей Дружко в разговоре с ведущим YouTube-шоу "Респиратор Бабушкина" назвал причины, по которым была закрыта популярнейшая телевизионная передача "Необъяснимо, но факт", которая выходила на ТНТ.

Дружко назвал причину закрытия популярной передачи
Фото: TNTTNT

«Возможно, она могла просуществовать еще бы дольше, если бы продюсеры договорились между собой. Как всегда, деньги. Не договорились по деньгам и поэтому разошлись» - объяснил Дружко.

Также в разговоре он отметил, что перенести такую программу на тот же YouTube не представляется возможным и целесообразным из-за очень больших затрат.

Ранее мы писали, что Александр Масляков вернется на сцену КВН.

ТВ,Сергей Дружко,Александр Масляков,
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