Галыгин будет вести аналог "Голоса"

Стало известно, что "Голос" на Первом канале трансформируется в новую программу. Ее ведущим станет комик Вадим Галыгин. Об этом сообщает "Экспресс газета" со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что это будет одно из ответвлений "Голоса" под названием "Фантастика". Премьера планируется в сентябре, и о нем на ПМЭФ в Санкт-Петербурге уже рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.