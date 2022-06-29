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4 часа назад

Галыгин будет вести аналог "Голоса"

Мария Каткова

Стало известно, что "Голос" на Первом канале трансформируется в новую программу. Ее ведущим станет комик Вадим Галыгин. Об этом сообщает "Экспресс газета" со ссылкой на свои источники.

Галыгин будет вести аналог "Голоса"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что это будет одно из ответвлений "Голоса" под названием "Фантастика". Премьера планируется в сентябре, и о нем на ПМЭФ в Санкт-Петербурге уже рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Главную роль будут исполнять цифровые аватары, за которыми будут стоять шесть известных и столько же неизвестных исполнителей. Жюри и зрители не будут знать, кто скрывается за аватаром. Вести шоу будет Галыгин.

Ранее сообщалось, что в "Форт Боярде" живых тигров заменят виртуальные.

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