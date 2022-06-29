Галыгин будет вести аналог "Голоса"

Стало известно, что "Голос" на Первом канале трансформируется в новую программу. Ее ведущим станет комик Вадим Галыгин. Об этом сообщает "Экспресс газета" со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что это будет одно из ответвлений "Голоса" под названием "Фантастика". Премьера планируется в сентябре, и о нем на ПМЭФ в Санкт-Петербурге уже рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Главную роль будут исполнять цифровые аватары, за которыми будут стоять шесть известных и столько же неизвестных исполнителей. Жюри и зрители не будут знать, кто скрывается за аватаром. Вести шоу будет Галыгин.
Ранее сообщалось, что в "Форт Боярде" живых тигров заменят виртуальные.