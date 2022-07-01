Трофим рассказал об участии дочери на шоу «Голос.Дети»

Музыкант Сергей Трофимов рассказал некоторые детали об участии своей дочери Елизаветы в шоу «Голос.Дети». По его словам, девочка пережила психологическую травму из-за травли.
«У меня ребенок получил психологическую травму. До сих пор работаем. Она так, бедолага, надорвалась. Это я ладно — вольный художник, а ей с утра в школу. Вы не представляете, что с ней было», — сказал певец
Трофимов также отметил, что его дочь передумала становиться артисткой. Она перестала петь на некоторое время после участия в проекте, хотя раньше делала это каждое утро.
«Я слушаю какие-то джазовые стандарты, Ариану Гранде. Она два месяца не пела. Только сейчас начала что-то петь. Ну, слава богу», — поделился Трофим.
Елизавета Трофимова стала финалисткой шоу «Голос.Дети». Несмотря на то, что у нее есть явный талант и способности, она подверглась критике из-за отца, известного музыканта. Зрители считали, что она попала на шоу нечестным способом.