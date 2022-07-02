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2 часа назад

Полина Гагарина стала ведущей нового утреннего ТВ-шоу «Модные игры»

Провинция.ру

Популярная певица стала ведущей нового утреннего шоу «Модные игры», сообщает tnt-online.ru. В каждом выпуске перед членами жюри предстают четверо участников, однако профессиональный стилист из них всего один. Все остальные – самоучки. Конкурсанты проходят три этапа испытаний. В первом жюри оценивает их одежду, подготовленную специально к съемкам. Во втором надо будет за 15 минут скомплектовать себе образ из случайных вещей. Последний тур – выполнить задание от приглашенных звезд шоу-бизнеса.

Полина Гагарина стала ведущей утреннего ТВ-шоу «Модные игры»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После каждого раунда один из участников выбывает, в финале остаются двое, а победитель получает 100 тысяч рублей. Причем если выигрывает не профессионал, а любитель, вместе с призом он получает официальный статус стилиста по версии телеканала.

Отличить настоящего стилиста от самоучки доведется экспертам – блогеру Карине Нигай, звёздному дизайнеру собственной марки Алине Герман и актёру шоу «Импровизация», комику Антон Шастуну. Задача же Гагариной – следить за тем, чтобы все правила шоу точно исполнялись, и никто из конкурсантов не получал подсказок.

ТВ,Полина Гагарина,
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