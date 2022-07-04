Раскрыты подробности шоу с Галыгиным на Первом канале

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст раскрыл подробности шоу, ведущим которого стал популярный комик, бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин. Так, в новой передаче появятся виртуальные аватары участников, сообщила KP.RU.
В шоу под названием «Фантастика» будут соревноваться 12 анимированных двойников реальных людей, половиной из них будут обычные люди, а другой половиной — знаменитости. Аватары будут повторять мимику, пластику и жесты участников. Созданием виртуальных двойников занималась студия «Союзмультфильм».
Новое шоу Первого канала выйдет на экраны в сентябре. Съемки проходили в Москве, на данный момент они уже завершились. В жюри проекта войдут артисты эстрады и кино. По данным газеты, одним из членов жюри станет российский певец Дима Билан. Еще одно место в жюри займет виртуальный персонаж.