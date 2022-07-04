Люба Терлецкая рассказала о закулисье кастинга "Голоса"

«Первый "Голос" — это был кошмар. Мне было тогда лет 19. Я не помню, в чем именно там была проблема — просто плохо спела. Опять сильно переволновалась и опять вот эта история, что меня додержали до самого конца. Я приехала на кастинг к 12 утра, а спела в 1:30 ночи», — рассказала Терлецкая.