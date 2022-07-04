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1 час назад

Люба Терлецкая рассказала о закулисье кастинга "Голоса"

Даша Краснова

Блогер Люба Терлецкая дважды проходила кастинг на шоу «Голос». В новом выпуске «Фабрика с Яной Чу» она рассказала, как проходили эти кастинги и почему она не попала в проект.

Люба Терлецкая рассказала о закулисье кастинга "Голоса"
Фото: кадр из передачикадр из передачи

«Первый "Голос" — это был кошмар. Мне было тогда лет 19. Я не помню, в чем именно там была проблема — просто плохо спела. Опять сильно переволновалась и опять вот эта история, что меня додержали до самого конца. Я приехала на кастинг к 12 утра, а спела в 1:30 ночи», — рассказала Терлецкая.

Второй кастинг был для блогера намного успешнее, но в шоу попасть все равно не удалось.

«Там приключилась странная история. Все были такие нарядные. Собирались на этот кастинг, как на свадьбу, в вечерних платьях, с мейкапом, с прическами, и я пришла после неудачной покраски волос. У меня было красное пятно, а дальше черные волосы и я надела шляпу, чтобы это прикрыть», — рассказала блогер.

Когда же пришло время петь, девушка выронила микрофон, после чего выругалась и рассмешила этим жюри. Ее исполнение им очень понравилось.

«Дошло до того, что они меня не отпускали. Я подумала, что они стебутся надо мной и все ужасно, но когда я ушла — там же кучками пускают по шесть-семь человек — они мне сказали: "Боже, это было триумфально, классно"».

Девушка была уверена, что ее не возьмут в шоу, но сотрудники сообщили, что она прошла. Блогер подписала документы и начала продумывать свою историю для шоу. Позже выяснилось, что девушка попала в резерв. Никто из основной команды участвовать не отказался, и Терлецкая не попала в проект.

До этого мы рассказывали, кого Лоза назвал самым приятным человеком в шоу-бизнесе.

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