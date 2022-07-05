Цискаридзе заменил Галкина и был раскритикован

«Похоже, у Первого канала дело — швах, смотрите цифры. Балерун Цискаридзе рассказывает только о себе, маме, няне самозабвенно. Интересоваться другими людьми у него не получается. Ему не интересны чужие рассказы. Николя гостей пережидал, потом репликами невпопад напоминал, что он главный. В общем, не "Сегодня вечером", а "Я и Зеркало"».