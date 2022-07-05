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6 часов назад

Цискаридзе заменил Галкина на Первом и был раскритикован

Мира Маркина

Артиста балета Николая Цискаридзе раскритиковали после того, как он заменил Максима Галкина на Первом канале.

Цискаридзе заменил Галкина и был раскритикован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Весной после перерыва вновь вышла в эфир программа "Судьба человека". Раньше ее ведущим был Максим Галкин, но теперь звезду заменили Николаем Цискаридзе. Однако далеко не всем такие перемены пришлись по душе.

В частности, свое негодование высказал Стас Садальский. Актер назвал причины негативной реакции в своем telegram-канале и предложил переименовать передачу:

«Похоже, у Первого канала дело — швах, смотрите цифры. Балерун Цискаридзе рассказывает только о себе, маме, няне самозабвенно. Интересоваться другими людьми у него не получается. Ему не интересны чужие рассказы. Николя гостей пережидал, потом репликами невпопад напоминал, что он главный. В общем, не "Сегодня вечером", а "Я и Зеркало"».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Цискаридзе рассказал об отличиях русских и американцев.

ТВ,Судьба человека,Стас Садальский,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,Первый канал,
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