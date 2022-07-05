Изменившаяся Вера Сотникова удивила зрителей «Сегодня вечером»

Поэтесса Лариса Рубальская приняла участие в съемках программы «Сегодня вечером» и поделилась кадрами из студии. Среди приглашенных гостей также была актриса Вера Сотникова, внешний вид которой приковал наибольшее внимание.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По словам Рубальской, главной темой эфира был загородный отдых и дача. Гости программы хорошо провели время, а по окончании съемок сделали совместный снимок с новым ведущим программы – артистом балета Николаем Цискаридзе.

Опубликованная фотография привлекла большое внимание пользователей соцсетей, которые обратили внимание на изменившуюся внешность Веры Сотниковой. На снимке кажется, что артистка набрала вес.

Слово и Дело

«Такая красивая актриса. А почему так поправилась?»; «Ничего себе, Вера Сотникова шкаф», – не стесняясь высказались подписчики Рубальской об актрисе.