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4 часа назад

Изменившаяся Вера Сотникова появилась на съемках шоу «Сегодня вечером»

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Поэтесса Лариса Рубальская приняла участие в съемках программы «Сегодня вечером» и поделилась кадрами из студии. Среди приглашенных гостей также была актриса Вера Сотникова, внешний вид которой приковал наибольшее внимание.

Изменившаяся Вера Сотникова удивила зрителей «Сегодня вечером»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам Рубальской, главной темой эфира был загородный отдых и дача. Гости программы хорошо провели время, а по окончании съемок сделали совместный снимок с новым ведущим программы – артистом балета Николаем Цискаридзе.

Опубликованная фотография привлекла большое внимание пользователей соцсетей, которые обратили внимание на изменившуюся внешность Веры Сотниковой. На снимке кажется, что артистка набрала вес.

Слово и Дело

«Такая красивая актриса. А почему так поправилась?»; «Ничего себе, Вера Сотникова шкаф», – не стесняясь высказались подписчики Рубальской об актрисе.

Не исключено, что артистка могла попросту занять неудачную позу для кадра. Также были случаи, когда она специально набирала вес для роли.

ТВ,Вера Сотникова,Лариса Рубальская,Николай Цискаридзе,
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