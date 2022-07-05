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2 часа назад

Россия не будет участвовать в "Детском Евровидении"

ТАССиещё 9

Прием заявок на национальный отбор для участия в международном песенном конкурсе "Детское Евровидение" в 2022 году проводиться не будет. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Академии Игоря Крутого, выступавшей организатором национального отбора в прошлые годы.

Россия не будет участвовать в "Детском Евровидении"
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Академия Игоря Крутого сообщает об отмене приема заявок на национальный отборочный тур двадцатого международного детского конкурса песни "Евровидение", — сказали в пресс-службе.

В академии пояснили, что решение принято в связи с выходом Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и радиодома "Останкино" из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни "Евровидение-2022".

ТВ,Первый канал,
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