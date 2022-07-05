Россия не будет участвовать в "Детском Евровидении"

Прием заявок на национальный отбор для участия в международном песенном конкурсе "Детское Евровидение" в 2022 году проводиться не будет. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Академии Игоря Крутого, выступавшей организатором национального отбора в прошлые годы.