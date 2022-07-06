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1 час назад

«Желания жить не было»: Морозов перенес гипоксию мозга

Мария Каткова

Юморист Александр Морозов рассказал о том, как его состояние привело к гипоксии мозга. Об этом он сообщил в интервью изданию «Собеседник».

«Желания жить не было»: Морозов перенес гипоксию мозга
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Он рассказал, что у него появились сопутствующие заболевания, из-за которых ему пришлось спать с аппаратом, подающим воздух в легкие.

«Я реально умирал. Это не преувеличение. Появился диабет, апноэ — остановки дыхания во сне. Ты не помнишь, что просыпаешься, но всю ночь не спишь. Это гипоксия мозга, это капец»

Юмористу сделали гастрошунтирование – операцию по уменьшению желудка. С тех пор он смог сбросить 80 килограмм.

Ранее сообщалось, что Киркоров раскрыл секрет красоты в 55 лет.

ТВ,Александр Морозов,
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