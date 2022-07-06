«Желания жить не было»: Морозов перенес гипоксию мозга

Юморист Александр Морозов рассказал о том, как его состояние привело к гипоксии мозга. Об этом он сообщил в интервью изданию «Собеседник».

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Он рассказал, что у него появились сопутствующие заболевания, из-за которых ему пришлось спать с аппаратом, подающим воздух в легкие.

«Я реально умирал. Это не преувеличение. Появился диабет, апноэ — остановки дыхания во сне. Ты не помнишь, что просыпаешься, но всю ночь не спишь. Это гипоксия мозга, это капец»

Юмористу сделали гастрошунтирование – операцию по уменьшению желудка. С тех пор он смог сбросить 80 килограмм.