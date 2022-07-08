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2 часа назад

Ведущий «Необъяснимо, но факт» назвал причину своего облысения

Даша Краснова

Телеведущий Сергей Дружко назвал причину своего облысения. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro в проекте «Загугли звезду».

Ведущий «Необъяснимо, но факт» назвал причину своего облысения
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Ведущий программы «Необъяснимо, но факт» сообщил, что лишился волос в 2007 году ради карьеры.

«Мы делали апгрейд программы, полностью меняли студию, цвет машины. Ну и ведущего тоже решили поапгрейдить, и мне предложили такой вариант. Я сказал: "Давайте попробуем", и мы попробовали», — признался Дружко.

Ведущий сказал, что не сразу принял свой новый стиль. Мужчине понадобилось несколько дней, чтобы выйти из апатии.

«Необъяснимо, но факт» — передача канала ТНТ, выходившая в эфир с 2005 по 2008 год. Ведущий шоу Дружко получал от зрителей сообщения о столкновениях с различными мистическими аномалиями, а затем проводил расследования об этом.

До этого мы рассказывали, зачем в СССР годовалых детей стригли налысо.

ТВ,Сергей Дружко,
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