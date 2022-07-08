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1 час назад

Три звезды "Ералаша", чья судьба оборвалась трагически

Мира Маркина

Первая серия "Ералаша" вышла в 1974 году. С тех пор тележурнал вырастил не одно поколение советских и российских детей. Вместе с ними выросли и малыши-актеры, но, увы, к некоторым после проекта судьба была совсем неблагосклонна.

Три звезды "Ералаша", чья судьба оборвалась трагически
Фото: Кадр из шоу "Ералаш" Кадр из шоу "Ералаш"

Подробнее о трагедиях в жизни звезд "Ералаша" – в материале "Рамблера".

Алексей Фомкин

Кадр из шоу "Ералаш"

Зрители помнят Фомкина по роли в эпизоде "Ералаша" под названием "Аукцион". Съемки стали для актера счастливым билетом: там его заметил Павел Арсенов и предложил главную роль в фильме "Гостья из будущего". Но после легендарной картины карьера Алексея пошла на спад.

Его перестали приглашать в кино, он сменил несколько профессий и переехал в деревню во Владимирской области. Позднее вместе с женой Фомкин переехал во Владимир, где стал жертвой несчастного случая: в 1996 в его доме случился пожар, и Алексей задохнулся от дыма.

Вера Иванко

Кадр из шоу "Ералаш"

В 2002 году девочка дебютировала на экране в серии "Ералаша" "Нет никого дома". Юную актрису заметили и начали приглашать в кино. После "Ералаша" Вера снялась в картинах "Одиночество крови", "Арье", "Жил-был дед" и "Жених".

В 2011 Иванко поступила на актерский факультет ВГИКа, но окончить институт ей не удалось: спустя два года девушка попала под колеса электрички по пути на репетицию.

Александр Варакин

Кадр из шоу "Ералаш"

За Варакиным закрепилось амплуа хулигана: именно такие роли он исполнял в "Ералаше", а после роль плохого парня досталась ему в комедии "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные". Но многообещающая карьера быстро закончилась. В 90-е, как и многие в то время, актер решил завести бизнес. Варакин связался с опасной компанией, и в 2002 году скончался от передозировки наркотиками.

ТВ,Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные,Гостья из будущего,Жених,Вера Иванко,Алексей Фомкин,Павел Арсенов,
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