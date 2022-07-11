Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

Сюткин объяснил, почему участников "Голоса" забывают после шоу

Газета.Ru

Певец Валерий Сюткин заявил, что многие экс-участники "Голоса" становятся неинтересны зрителям из-за отсутствия собственного репертуара.

Сюткин объяснил, почему участников "Голоса" забывают после шоу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В интервью порталу WDay он посоветовал начинающим артистам учиться писать песни, даже если не получается, и работать над репертуаром самостоятельно.

"Своим подопечным я всегда говорю, что они интересуют зрителя ровно столько, сколько находятся в проекте. Дальше придет время доказывать, что они здесь оказались не случайно. Это сложно, — отметил Сюткин. Можно давать новую жизнь известным песням: новый ритм, новый взгляд. Главная проблема тех, кто после передачи пытается добиться успеха, — это репертуар".

ТВ,Валерий Сюткин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители