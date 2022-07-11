Сюткин объяснил, почему участников "Голоса" забывают после шоу

Певец Валерий Сюткин заявил, что многие экс-участники "Голоса" становятся неинтересны зрителям из-за отсутствия собственного репертуара.
В интервью порталу WDay он посоветовал начинающим артистам учиться писать песни, даже если не получается, и работать над репертуаром самостоятельно.
"Своим подопечным я всегда говорю, что они интересуют зрителя ровно столько, сколько находятся в проекте. Дальше придет время доказывать, что они здесь оказались не случайно. Это сложно, — отметил Сюткин. Можно давать новую жизнь известным песням: новый ритм, новый взгляд. Главная проблема тех, кто после передачи пытается добиться успеха, — это репертуар".