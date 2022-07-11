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2 часа назад

Соколовский припомнил Приходько нечестную победу на «Фабрике звезд»

Слово и Делоиещё 1

Между участниками седьмой «Фабрики звезд» Анастасией Приходько и Владом Соколовским разгорелся конфликт. Последний обвинил победительницу конкурса в подтасовке результатов.

Соколовский припомнил Приходько нечестную победу на «Фабрике звезд»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Примечательно, что с момента завершения передачи прошло 12 лет. Тогда 16-летний Соколовский выступал в дуэте с Дмитрием Бикбаевым. Их группа «БиС» существовала с 2007 по 2010 гг., после чего оба исполнителя решили сосредоточиться на сольной деятельности. Однако недавно певец поднял вопрос о несправедливом распределении голосов в финале «Фабрики звезд 7». Соколовский публично объявил, что у его группы отобрали победу, пишет издание «7 дней».

«По статистике канала, 73% голосующих отдали голоса именно за нас. И речь не о достойных или нет, а о том, что у детей в тот момент отобрали мечту, не спросив даже у аудитории, благодаря которой вообще это все существовало», — возмутился он.
Сама Анастасия Приходько никак не отреагировала на слова коллеги по сцене.

Напомним, вторую позицию в «Фабрике звезд 7» занял Марк Тишман. Коллектив «БиС», в свою очередь, разделил третье место с группой «Инь-Ян».

ТВ,Дмитрий Бикбаев,Анастасия Приходько,Марк Тишман,Влад Соколовский,
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