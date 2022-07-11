Соколовский припомнил Приходько нечестную победу на «Фабрике звезд»

«По статистике канала, 73% голосующих отдали голоса именно за нас. И речь не о достойных или нет, а о том, что у детей в тот момент отобрали мечту, не спросив даже у аудитории, благодаря которой вообще это все существовало», — возмутился он.

Сама Анастасия Приходько никак не отреагировала на слова коллеги по сцене.