Якубовичу на «Поле чудес» привезли мешки с мукой и зерном

Новый выпуск капитал-шоу «Поле чудес» удивил россиян и самого ведущего Леонида Якубовича . Тракторист из глубинки приволок в студию несколько мешков муки, мешок зерна и картину.

По его словам, дотащить добро в студию ему помогли охранники. Продукты питания и угощения, как правило, после передачи выкладывают на специальный стол для зрителей из массовки. Гости с радостью дегустируют вкусности. Но как поступят с мукой и зерном, пока неизвестно, пишет КП.