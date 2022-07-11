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1 час назад

Якубовичу на «Поле чудес» привезли мешки с мукой и зерном

РИА "ФедералПресс"

Новый выпуск капитал-шоу «Поле чудес» удивил россиян и самого ведущего Леонида Якубовича. Тракторист из глубинки приволок в студию несколько мешков муки, мешок зерна и картину.

Якубовичу на «Поле чудес» привезли мешки с мукой и зерном
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Чем богаты, тем и рады», – сказал участник шоу Якубовичу.

По его словам, дотащить добро в студию ему помогли охранники. Продукты питания и угощения, как правило, после передачи выкладывают на специальный стол для зрителей из массовки. Гости с радостью дегустируют вкусности. Но как поступят с мукой и зерном, пока неизвестно, пишет КП.

ТВ,Поле чудес,Леонид Якубович,
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