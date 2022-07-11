В США ведущую новостей отстранили от эфиров за растрепанный вид в кадре, пишет Daily Mail. Женщина также невнятно произносила слова и неправильно назвала имя метеоролога. Хизер Ковар была отстраненна от эфиров после того, как появилась перед зрителями в субботу утром в растрепанном виде. Кроме того, ведущая постоянно запиналась, читая текст с суфлера, а ее речь была невнятной. Сама женщина объяснила это тем, что банально не выспалась, потому что ей приходится работать в две смены.