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4 часа назад

Ведущую новостей отстранили от эфиров за растрепанный вид

Газета.Ru

В США ведущую новостей отстранили от эфиров за растрепанный вид в кадре, пишет Daily Mail. Женщина также невнятно произносила слова и неправильно назвала имя метеоролога. Хизер Ковар была отстраненна от эфиров после того, как появилась перед зрителями в субботу утром в растрепанном виде. Кроме того, ведущая постоянно запиналась, читая текст с суфлера, а ее речь была невнятной. Сама женщина объяснила это тем, что банально не выспалась, потому что ей приходится работать в две смены.

Ведущую новостей отстранили от эфиров за растрепанный вид
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я не спала и была истощена",

— прокомментировала свое состояние американка.

По данным местных СМИ, Хизер работает на канале с 2016 года. На данный момент ее заменяет другая ведущая Эмма Куинн. О том, какое наказание ожидает Ковар, не сообщается.

"Хизер Ковар отстранена от работы на время нашего внутреннего расследования. На данный момент это все комментарии",

— говорится в заявлении канала.

Ранее ведущий, попытавшийся не чихнуть в прямом эфире, развеселил соцсети.

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