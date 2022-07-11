В США ведущую новостей отстранили от эфиров за растрепанный вид в кадре, пишет Daily Mail. Женщина также невнятно произносила слова и неправильно назвала имя метеоролога. Хизер Ковар была отстраненна от эфиров после того, как появилась перед зрителями в субботу утром в растрепанном виде. Кроме того, ведущая постоянно запиналась, читая текст с суфлера, а ее речь была невнятной. Сама женщина объяснила это тем, что банально не выспалась, потому что ей приходится работать в две смены.
"Я не спала и была истощена",
— прокомментировала свое состояние американка.
По данным местных СМИ, Хизер работает на канале с 2016 года. На данный момент ее заменяет другая ведущая Эмма Куинн. О том, какое наказание ожидает Ковар, не сообщается.
"Хизер Ковар отстранена от работы на время нашего внутреннего расследования. На данный момент это все комментарии",
— говорится в заявлении канала.
Ранее ведущий, попытавшийся не чихнуть в прямом эфире, развеселил соцсети.