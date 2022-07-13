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47 минут назад

Валя Карнавал хочет стать новой ведущей "Дома-2"

Газета.Ruиещё 2

Звезда TikTok Валя Карнавал заявила о желании принять участие в проекте "Дом-2" в качестве ведущей. Об этом она рассказала на YouTube-шоу "Ночной контакт".

Валя Карнавал собралась стать новой ведущей "Дома-2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Было бы прикольно и интересно. Я бы садилась на лобное место, как Оля Бузова или там Бородина, и говорила: "Так, рассказывайте, что мы сегодня сняли?". Мне бы пошло!»

- поделилась блогерша.

Однако ведущий программы Стас Ярушин отметил, что Карнавал стоит более прочно основаться в мире шоу-бизнеса, чтобы вести подобные шоу.

Телепроект "Дом-2" около 10 лет транслировали на телеканале ТНТ. Среди ведущих шоу были Ксения Бородина и Ольга Бузова. С 2021 году "Дом-2" выходит в эфир на канале "Ю".

Ранее исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ Тина Канделаки сообщила о том, что в эфир выйдет новое реалити-шоу под названием "Идеальные незнакомцы", в котором участники смогут найти вторую половинку. В шоу-аналоге популярного "Дома-2" будет задействовано 11 участников.

ТВ,Стас Ярушин,Тина Канделаки,Ксения Бородина,Ольга Бузова,
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