Валя Карнавал собралась стать новой ведущей "Дома-2"

Звезда TikTok Валя Карнавал заявила о желании принять участие в проекте "Дом-2" в качестве ведущей. Об этом она рассказала на YouTube-шоу "Ночной контакт".
«Было бы прикольно и интересно. Я бы садилась на лобное место, как Оля Бузова или там Бородина, и говорила: "Так, рассказывайте, что мы сегодня сняли?". Мне бы пошло!»
- поделилась блогерша.
Однако ведущий программы Стас Ярушин отметил, что Карнавал стоит более прочно основаться в мире шоу-бизнеса, чтобы вести подобные шоу.
Телепроект "Дом-2" около 10 лет транслировали на телеканале ТНТ. Среди ведущих шоу были Ксения Бородина и Ольга Бузова. С 2021 году "Дом-2" выходит в эфир на канале "Ю".
Ранее исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ Тина Канделаки сообщила о том, что в эфир выйдет новое реалити-шоу под названием "Идеальные незнакомцы", в котором участники смогут найти вторую половинку. В шоу-аналоге популярного "Дома-2" будет задействовано 11 участников.