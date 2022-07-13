От Африки до Карелии: новые шоу выйдут на ТНТ

ТНТ делает ставку на реалити в новом сезоне – до конца 2022 года в эфир телеканала выйдут три новых шоу: «Звёзды в Африке. Битва сезонов», «Идеальные незнакомцы» и «Вызов».

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«Звёзды в Африке. Битва сезонов» – экстремально-приключенческое шоу Ольги Бузовой и Миши Галустяна вернётся с третьем сезоном уже осенью. В нём продюсеры соберут самых ярких участников двух предыдущих африканских турниров на выбывание, разделят их на две команды и столкнут друг с другом. Уже известно, что в третьем сезоне примут участие Стас Ярушин и Вики Одинцова.

«Идеальные незнакомцы» – ежедневное реалити-шоу о любви, в котором 11 человек приедут в Кейптаун в поисках идеальной пары. Все они одиноки, и их объединяет то, что их последние отношения закончились полным провалом. Они хотят разобраться в себе, проработать свои травмы и опыт, чтобы дать любви один шанс. Но есть нюанс – это игра, в которой нужно будет выбрать между идеальными отношениями и огромной суммой денег.

«Вызов» – спортивно-развлекательное реалити, которым Тина Канделаки вернёт на экраны развлекательного ТВ «самых умных». 12 звёзд из мира науки, искусства и интеллектуальных видов спорта объединятся с 12 звёздами музыки, кино, блогосферы и шоу-бизнеса, чтобы пройти череду сложных испытаний в Карелии. Участники поделятся на пары, и им предстоит решить задачи, которые требуют не только физических данных, но и интеллектуальных.