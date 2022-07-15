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3 часа назад

Корчевников отреагировал на данные о своей смерти

Lenta.ruиещё 2

Ведущий канала «Россия 1», генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников опроверг появившуюся в онлайн-энциклопедии «Википедия» информацию о своей смерти. Пост, в котором ведущий развеял эти слухи, опубликован в его Telegram-канале.

Корчевников отреагировал на данные о своей смерти
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Корчевников показал скриншот страницы из поисковой системы «Яндекса», где со ссылкой на «Википедию» утверждается, что он умер в Донецке. При этом дата смерти телеведущего не приводится.

«Если это шутка, то у людей с полным отсутствием чувства юмора, да и вообще любого чувства. Да и людей ли? Ну а в целом, по этой короткой строчке можно судить о достоверности всего контента о России и нынешней спецоперации на западных платформах», — отреагировал на данные о своей смерти гендиректор канала «Спас».

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