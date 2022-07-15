Корчевников отреагировал на данные о своей смерти

«Если это шутка, то у людей с полным отсутствием чувства юмора, да и вообще любого чувства. Да и людей ли? Ну а в целом, по этой короткой строчке можно судить о достоверности всего контента о России и нынешней спецоперации на западных платформах», — отреагировал на данные о своей смерти гендиректор канала «Спас».