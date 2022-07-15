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57 минут назад

Малахов вспомнил, как начинал карьеру на телевидении

Даша Краснова

Программа «Доброе утро» отметила свое 35-летие. Поздравить коллег с праздником пришел Андрей Малахов, который проработал в эфире «Доброго утра» пять лет. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Малахов вспомнил, как начинал карьеру на телевидении
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Ведущий признался, что у него остались самые теплые воспоминания с тех времен. Он также рассказал, что его карьера началась благодаря диктору Татьяне Веденеевой.

«Татьяна Веденеева не уезжала спать и для меня, как для молодого студента, видеть любимого диктора в ночном халате в коридорах «Останкино». Можно было мне не платить ничего. Я готов был оставаться бесплатно и сидеть до утра, чтобы только присутствовать рядом со своим кумиром. Так начиналась моя карьера», - поделился воспоминаниями Малахов.

До этого мы рассказывали, что экс-редактор Малахова рассказал о бешеных тратах звезды.

ТВ,Татьяна Веденеева,Андрей Малахов,
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