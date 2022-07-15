Малахов вспомнил, как начинал карьеру на телевидении

Программа «Доброе утро» отметила свое 35-летие. Поздравить коллег с праздником пришел Андрей Малахов, который проработал в эфире «Доброго утра» пять лет. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Ведущий признался, что у него остались самые теплые воспоминания с тех времен. Он также рассказал, что его карьера началась благодаря диктору Татьяне Веденеевой.
«Татьяна Веденеева не уезжала спать и для меня, как для молодого студента, видеть любимого диктора в ночном халате в коридорах «Останкино». Можно было мне не платить ничего. Я готов был оставаться бесплатно и сидеть до утра, чтобы только присутствовать рядом со своим кумиром. Так начиналась моя карьера», - поделился воспоминаниями Малахов.
До этого мы рассказывали, что экс-редактор Малахова рассказал о бешеных тратах звезды.