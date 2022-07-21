Популярный комик пожаловался на журналистку

Популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко описал свою реакцию на статью Deutsche Welle (DW, внесено в реестр СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента), в которой журналистка процитировала его шутки из нового концерта. Во время выступления, запись которого доступна на YouTube, он рассказал, что просил издание удалить свои высказывания из материала.

«Недавно ко мне на концерт пришла корреспондент Deutsche Welle — Беларусь Татьяна Неведомская. (...) Знаете, что она сделала? Она пришла ко мне на концерт и перепечатала, ***, мой концерт в свою газету, вы можете представить себе это?»

— пожаловался юморист.

Он также выразил уверенность в том, что большую часть материала составляли не слова журналистки, а его шутки. Помимо того, Комиссаренко подчеркнул, что в ходе концерта просил зрителей не снимать выступление на видео и не публиковать его в интернете.

По словам комика, позже он связался с DW и попросил удалить свои высказывания из статьи. Представители издания отказались, объяснив свою позицию тем, что Комиссаренко указан в материале как автор шуток. «Что вообще за аргумент такой: "Мы автора указали"? Это то же самое, что украсть у кого-то айфон, тебе говорят: "Отдай", а ты такой: "Так я всем говорю, что это твой"», — пошутил юморист.

Статья, в которой описывается концерт Комиссаренко, вышла на сайте DW 2 мая. В материале, помимо шуток комика, также приводятся комментарии зрителей и высказывания юмористов, выступавших на разогреве.

Ранее Комиссаренко в выступлении рассказал о переезде в Польшу. Он заявил, что решился на эмиграцию, так как был объявлен КГБ в розыск из-за шуток о президенте Белоруссии Александре Лукашенко.