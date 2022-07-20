Степаненко отказалась выступать с Петросяном на одной сцене

«Елена Григорьевна поставила ультиматум: с Петросяном на одну сцену не выйдет. Мол, чтобы ноги не было! Организаторы думали, что она уже остыла. Хотели даже совместный номер им предложить на «Юморине». Но — нет. Елена приедет только в том случае, если не увидит бывшего», — подчеркнул инсайдер.