Степаненко отказалась выступать с Петросяном на одной сцене

Елена Степаненко поставила ультиматум организаторам фестиваля «Юморина» в Сочи. Она отказалась выступать на одной сцене с бывшим мужем и коллегой Евгением Петросяном. Об этом сообщило издание PROZvezd.
«Елена Григорьевна поставила ультиматум: с Петросяном на одну сцену не выйдет. Мол, чтобы ноги не было! Организаторы думали, что она уже остыла. Хотели даже совместный номер им предложить на «Юморине». Но — нет. Елена приедет только в том случае, если не увидит бывшего», — подчеркнул инсайдер.
Организаторы «Юморины» нашли способ, как исполнить желание юмористки. Два дня на сцене будет выступать Степаненко, а другие два дня — Петросян.
Напомним, что Петросян и Степаненко провели в браке 33 года. Через год после развода артист женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Сейчас пара воспитывает сына.
До этого мы рассказывали, о чем жалеет Петросян после развода со Степаненко.