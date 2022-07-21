Юморист из "Кривого зеркала" рассказал о хамстве звезды Comedy Club

Юморист и артист шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал о хамском поведении комика из Comedy Club в ходе их сотрудничества в качестве ведущих. Об этом он поделился в YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Кадр из видео

По словам Морозова, он вел благотворительное мероприятие вместе со стендап-юмористом из Comedy Club. О том, кто именно был его коллегой, Морозов не рассказал, зато отметил, что он был его тезкой.

По словам артиста, коллега из Comedy Club появился на месте концерта всего за 10-15 минут до начала шоу. При этом, когда Морозов зашел в его гримерку, комик почти разлегся в кресле рядом с полураздетой девушкой.

«Я говорю: "Саша". Он: "Ага". И я не знаю, с чего даже [начать]… Это не наглость, я не знаю, что это. Это вообще что, какое качество человека? У меня просто шок такой был, потому что я не знал, как себя вести», — отметил Морозов.

Кроме того, Морозов отметил, чтот шутки молодого комика были "на грани", а сам он допускал фривольности

«Проходит часа два, он говорит: "Ну ладно, я погнал, я что здесь, бесплатно буду торчать, у меня корпорат". Разворачивается и сваливает», — рассказал Морозов.

Юморист задался вопросом о том, как бороться с хамством.