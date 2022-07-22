Известный телеведущий объявил об уходе

Известный российский телеведущий Сергей Брилев сообщил, что ушел из руководства медиахолдинга ВГТРК, где он занимал должность замдиректора по спецпроектам, и перестал вести программу «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск "Вестей в субботу" (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул замдиректора канала)»,

— рассказал он.

По словам Брилева, после этого он отправился в Латинскую Америку, где занимался съемками репортажей и мини-фильмов. В конце апреля он вернулся в Москву, где ему сделали операцию (какую именно, он не уточнил), а затем несколько недель проходил реабилитацию.

Журналист сообщил, что в воскресенье, 24 июля, в эфир выйдет его документальный фильм, а до конца года он подготовит еще две ленты, которые «снимались сразу и для российского, и для латиноамериканского эфира».

«Многочасовая работа в прямом эфире уже объективно не по мне <...> Пришла пора перейти на записные форматы: фильмы, спецрепортажи и т.п»,