Сын Губерниева стал участником 11 сезона «Голос»

Талантливый парень стал участником 11-го сезона шоу «Голос» на Первом канале. Способности к пению Миша унаследовал от отца: луженая глотка и язык без костей сделали старшего Губерниева «голосом биатлона», который разносится по округе и во время выступления его рок-группы Guber Band. В ее составе и Михаил.