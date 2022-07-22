Сын Губерниева стал участником 11 сезона «Голос»

- Я прошел кастинг!!! Встретимся на слепых прослушаниях, - радостно поделился 19-летний Михаил Губерниев, сын спортивных комментаторов Ольги Богословской и Дмитрия Губерниева.
Талантливый парень стал участником 11-го сезона шоу «Голос» на Первом канале. Способности к пению Миша унаследовал от отца: луженая глотка и язык без костей сделали старшего Губерниева «голосом биатлона», который разносится по округе и во время выступления его рок-группы Guber Band. В ее составе и Михаил.
- У меня самостоятельный ребенок. Куда он ходит, я не знаю. Если прошел кастинг – значит, молодец. Я в любом случае не помогал ему и не собираюсь помогать в будущем,
- отмел подозрения Дмитрий.