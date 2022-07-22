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1 час назад

Сын Губерниева стал участником 11 сезона «Голос»

Экспресс газета

- Я прошел кастинг!!! Встретимся на слепых прослушаниях, - радостно поделился 19-летний Михаил Губерниев, сын спортивных комментаторов Ольги Богословской и Дмитрия Губерниева.

Сын Губерниева стал участником 11 сезона «Голос»
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Талантливый парень стал участником 11-го сезона шоу «Голос» на Первом канале. Способности к пению Миша унаследовал от отца: луженая глотка и язык без костей сделали старшего Губерниева «голосом биатлона», который разносится по округе и во время выступления его рок-группы Guber Band. В ее составе и Михаил.

- У меня самостоятельный ребенок. Куда он ходит, я не знаю. Если прошел кастинг – значит, молодец. Я в любом случае не помогал ему и не собираюсь помогать в будущем,

- отмел подозрения Дмитрий.

ТВ,Ольга Богословская,Дмитрий Губерниев,Первый канал,
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