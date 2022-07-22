Для педагогов России запустят телешоу "Классная тема"

"Каждый день в жизни педагога необычайно насыщен, удивителен и многогранен. Новое шоу - отличный повод продемонстрировать это и увидеть, почему отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям. Нашим учителям есть, чем поделиться и что рассказать. Желаю удачи всем, кто будет участвовать в отборе",