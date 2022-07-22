Для педагогов России запустят телешоу "Классная тема"

Минпросвещения РФ и телеканал "Россия-1" совместно VK с запустят телешоу "Классная тема", на котором будут выбирать самого яркого педагога страны, способного доступно объяснить сложный материал. Победитель конкурса сможет вести авторскую программу на федеральном канале, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.
"Самого яркого современного педагога страны, который может увлечь аудиторию и доступно объяснить даже самый сложный материал, выберут в телешоу "Классная тема". Стартовал всероссийский отбор педагогов для участия в телепроекте об учителях. Шоу создается по поручению президента России Владимира Путина телеканалом "Россия-1" и Минпросвещения России при поддержке компании VK",
- говорится в сообщении. Подать заявку можно до 10 августа.
Претендовать на участие в телешоу может учитель-предметник из любого региона страны. Педагогу предстоит рассказать о себе, пройти тест по своему предмету и снять видеовизитку, в которой представить свой предмет.
Принять участие отборе могут педагоги, которые ведут следующие предметы: математика, химия, биология, география, история, физика, русский язык и литература. Семеро участников, которые пройдут отбор и станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале "Россия-1", где проведут зрелищный и познавательный урок по своему предмету. Учениками в гранд-шоу станут не только зрители в зале и телезрители, но и гости студии - популярные медийные персоны. Победитель получит приз - авторскую телепередачу на федеральном телеканале.
"Каждый день в жизни педагога необычайно насыщен, удивителен и многогранен. Новое шоу - отличный повод продемонстрировать это и увидеть, почему отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям. Нашим учителям есть, чем поделиться и что рассказать. Желаю удачи всем, кто будет участвовать в отборе",
- привели в пресс-службе слова министра просвещения Сергея Кравцова.