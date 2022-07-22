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2 часа назад

Что случилось с Сергеем Брилевым

Экспресс газета

Несколько месяцев назад зрители потеряли из виду популярного телеведущего. Тогда выяснилось, что Сергей Брилев перенес хирургическое вмешательство. Теперь же стали известны другие, еще более шокирующие новости о знаменитости.

Что случилось с Сергеем Брилевым
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

В конце зимы Сергей Брилев внезапно перестал появляться на работе. Тогда поклонники популярного ведущего связали его исчезновение с только недавно начавшейся на тот момент спецоперацией на Украине. Однако в итоге выяснилось, что Брилев не появлялся в студии из-за проблем со здоровьем.

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Замдиректора ВГТРК по спецпроектам, руководитель и ведущий программы «Вести в субботу», как оказалось, вернулся в Москву из рабочей поездки в апреле. После этого он перенес операцию и в течение нескольких недель проходил реабилитацию. Только в конце мая Брилев объявился на публике после длительного затишья. В Волгограде он выступил перед аудиторией, отметив, что не должен был совершать перелеты. Тогда-то Сергей Борисович и признался, что врачи фактически вырезали ему всю носоглотку. К слову, журналист так и не предал огласке подробности своего заболевания.

Сегодня же, 22 июля, стало известно, что работа Брилева на посту замдиректора ВГТРК и ведущего программы «Вестей в субботу» подходит к концу. На странице в Facebook* Сергей Борисович отметил, что долгое время всего себя отдавал карьере на одном из федеральных каналов. Теперь же ему предстоит заняться другими, не менее интересными проектами.

«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было зачем носить титул замдиректора канала)»,

— рассказал Брилев.

Сергей Борисович также поведал, что уже в это воскресенье, 24 июля, в эфир выйдет его документальный фильм. Кроме того, до конца текущего года зрители смогут ознакомиться еще с двумя лентами знаменитого журналиста, которые снимались как для российского, так и для латиноамериканского эфира. Так что без дела Брилев сидеть точно не будет.

ТВ,Сергей Брилев,
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