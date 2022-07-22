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3 часа назад

Дочь Константина Кинчева стала ведущей Первого канала

Даша Краснова

Вера Панфилова рассказала, что стала ведущей Первого канала. По словам дочери лидера группы «Алиса» Константина Кинчева, она будет вести программу о ремонте «Проуют».

Дочь лидера группы "Алиса" стала ведущей Первого канала
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

"Руководить преображениями буду я — ваш «уютолог» Вера»", — рассказала девушка на своей странице в одной из социальных сетей.

Она также раскрыла некоторые подробности будущих съемок. Например, первый выпуск снимут в ее родном городе Санкт-Петербург. Девушка попросила подписчиков присылать заявки на преображение их квартир.

До этого мы рассказывали о том, как известный телеведущий рассказал, как относится к Эрнсту.

ТВ,Вера Панфилова,Константин Кинчев,Первый канал,
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