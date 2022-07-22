Дочь лидера группы "Алиса" стала ведущей Первого канала

Вера Панфилова рассказала, что стала ведущей Первого канала. По словам дочери лидера группы «Алиса» Константина Кинчева, она будет вести программу о ремонте «Проуют».

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

"Руководить преображениями буду я — ваш «уютолог» Вера»", — рассказала девушка на своей странице в одной из социальных сетей.

Она также раскрыла некоторые подробности будущих съемок. Например, первый выпуск снимут в ее родном городе Санкт-Петербург. Девушка попросила подписчиков присылать заявки на преображение их квартир.