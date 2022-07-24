Раскрыты подробности соперничества Малахова и Цискаридзе

После прихода на Первый канал дела новоявленного телеведущего складывалась не лучшим образом, однако сейчас рейтинги шоу «Сегодня вечером» наконец-то поползли вверх.
Несколько недель назад 48-летний артист балета и педагог Николай Цискаридзе дебютировал в качестве ведущего программы «Сегодня вечером» на Первом канале. На этой позиции ректор Академии русского балета имени Вагановой заменил уехавшего за границу юмориста Максима Галкина, который впал в немилость после высказываний о событиях на Украине. Реакция на появление Николая Максимовича на «главной кнопке страны» была неоднозначной. Поначалу рейтинги шоу «Сегодня вечером» были далеко не идеальными. Однако со временем Николай Цискаридзе стал отвоевывать утраченные позиции, а сейчас и вовсе соперничает с лицом канала «Россия 1» Андреем Малаховым. По меткому выражению 70-летнего актера Стаса Садальского, на этот раз новоявленный ведущий Первого канала «обделал» своего коллегу.
«Пришли рейтинги. На первом, как всегда, междусобойчик. От междусобойчика до популярности дальше, чем от популярности до славы. Почему Эрнст не хочет это понимать? Балерун Николя обделал Малахова, продемонстрировал самые неудачные кадры в его ранней тележизни ведущего на Первом. Зато в этот вечер передача „Привет Андрей“ была по рейтингу первой»,
— написал Садальский в своем Telеgram-канале.
Пользователи Сети стали активно высказываться по поводу произошедшего.
«Согласна, вчера тоже для интереса включила посмотреть, вуаля: тема передачи — Николай Цискаридзе и дикторы первого канала»,
«Вот это пропасть от Первого до Малахова. Эрнста задвинули»,
«Вчера посмотрел Цискаридзе, он не так плох, как об этом судачат»,
«А мне вообще не понравилось. Все-таки он профи совершенно в другой сфере»,
— делятся мнениями комментаторы.