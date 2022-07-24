Раскрыты подробности соперничества Малахова и Цискаридзе

Несколько недель назад 48-летний артист балета и педагог Николай Цискаридзе дебютировал в качестве ведущего программы «Сегодня вечером» на Первом канале. На этой позиции ректор Академии русского балета имени Вагановой заменил уехавшего за границу юмориста Максима Галкина, который впал в немилость после высказываний о событиях на Украине. Реакция на появление Николая Максимовича на «главной кнопке страны» была неоднозначной. Поначалу рейтинги шоу «Сегодня вечером» были далеко не идеальными. Однако со временем Николай Цискаридзе стал отвоевывать утраченные позиции, а сейчас и вовсе соперничает с лицом канала «Россия 1» Андреем Малаховым. По меткому выражению 70-летнего актера Стаса Садальского, на этот раз новоявленный ведущий Первого канала «обделал» своего коллегу.