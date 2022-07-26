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3 часа назад

Яна Чурикова раскрыла причины провала проекта «Новая Фабрика звёзд»

FBM.ruиещё 1

Телеведущая Яна Чурикова поделилась своим мнением касательно причин провала проекта «Новая Фабрика звезд». Она поговорила на эту тему в рамках эфира своей программы «Фабрика с Яной Чу». Ведущая намекнула на то, что телепроект «Новая Фабрика звезд» решили выпустить слишком поздно и не сумели собрать поклонников.

Чурикова раскрыла причины провала «Новой Фабрики звёзд»
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Год на календаре стоял уже какой»,

— подчеркнула Чурикова.

Она видела, что зрительская аудитория не была заинтересована в данной программе, невзирая на талантливых вокалистов, которые в ней принимали участие. «Программа провалилась, потому что не я ее вела», — в шутку добавила Чурикова.

Напомним, что проект «Новая Фабрика звезд» вышел в эфир в 2017 году, через 15 лет после оглушительного успеха первого сезона «Фабрики звезд». Однако новая программа не сумела заинтересовать зрительскую аудитория. Тогда в качестве продюсера выступил Виктор Дробыш, а ведущей стала Ксения Собчак.

ТВ,Яна Чурикова,Ксения Собчак,Виктор Дробыш,
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