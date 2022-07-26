Чурикова раскрыла причины провала «Новой Фабрики звёзд»

Телеведущая Яна Чурикова поделилась своим мнением касательно причин провала проекта «Новая Фабрика звезд». Она поговорила на эту тему в рамках эфира своей программы «Фабрика с Яной Чу». Ведущая намекнула на то, что телепроект «Новая Фабрика звезд» решили выпустить слишком поздно и не сумели собрать поклонников.

Фото: FBM.ru FBM.ru

«Год на календаре стоял уже какой»,

— подчеркнула Чурикова.

Она видела, что зрительская аудитория не была заинтересована в данной программе, невзирая на талантливых вокалистов, которые в ней принимали участие. «Программа провалилась, потому что не я ее вела», — в шутку добавила Чурикова.