Чурикова раскрыла причины провала «Новой Фабрики звёзд»

Телеведущая Яна Чурикова поделилась своим мнением касательно причин провала проекта «Новая Фабрика звезд». Она поговорила на эту тему в рамках эфира своей программы «Фабрика с Яной Чу». Ведущая намекнула на то, что телепроект «Новая Фабрика звезд» решили выпустить слишком поздно и не сумели собрать поклонников.
«Год на календаре стоял уже какой»,
— подчеркнула Чурикова.
Она видела, что зрительская аудитория не была заинтересована в данной программе, невзирая на талантливых вокалистов, которые в ней принимали участие. «Программа провалилась, потому что не я ее вела», — в шутку добавила Чурикова.
Напомним, что проект «Новая Фабрика звезд» вышел в эфир в 2017 году, через 15 лет после оглушительного успеха первого сезона «Фабрики звезд». Однако новая программа не сумела заинтересовать зрительскую аудитория. Тогда в качестве продюсера выступил Виктор Дробыш, а ведущей стала Ксения Собчак.