Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
2 часа назад

Продюсер Ашуров рассказал, что Эрнст вскоре возьмёт реванш у Андрея Малахова

FBM.ru

На протяжении многих лет известный телеведущий Андрей Малахов работал на Первом канале. Однако в настоящее время шоумен является ведущим ток-шоу на канале «Россия 1», которые занимают первые места в телевизионном рейтинге. Продюсер Дмитрий Ашуров убежден в том, что генеральный директор Первого канала собирается взять реванш, передает портал BLITZ. center.

Ашуров рассказал, что Эрнст вскоре возьмет реванш у Малахова
Фото: FBM.ruFBM.ru

Он считает, что у Константина Эрнста имеется в запасе некий «сюрприз» для Андрея Малахова. Генеральный директор Первого канала намеревается в новом сезоне нанести ответный удар конкурентам. Как стало известно, ведется подготовка некоего нового проекта.

“Осенью будет новый проект, и будет проект «Голос» на Первом канале, и многие другие проекты”,

— прокомментировал продюсер Дмитрий Ашуров.

Специалист уверен в том, что Первому каналу удастся вернуть лидирующие позиции ТВ-рейтинга.

ТВ,Константин Эрнст,Андрей Малахов,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители