Ашуров рассказал, что Эрнст вскоре возьмет реванш у Малахова

На протяжении многих лет известный телеведущий Андрей Малахов работал на Первом канале. Однако в настоящее время шоумен является ведущим ток-шоу на канале «Россия 1», которые занимают первые места в телевизионном рейтинге. Продюсер Дмитрий Ашуров убежден в том, что генеральный директор Первого канала собирается взять реванш, передает портал BLITZ. center.