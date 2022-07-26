Ашуров рассказал, что Эрнст вскоре возьмет реванш у Малахова

На протяжении многих лет известный телеведущий Андрей Малахов работал на Первом канале. Однако в настоящее время шоумен является ведущим ток-шоу на канале «Россия 1», которые занимают первые места в телевизионном рейтинге. Продюсер Дмитрий Ашуров убежден в том, что генеральный директор Первого канала собирается взять реванш, передает портал BLITZ. center.
Он считает, что у Константина Эрнста имеется в запасе некий «сюрприз» для Андрея Малахова. Генеральный директор Первого канала намеревается в новом сезоне нанести ответный удар конкурентам. Как стало известно, ведется подготовка некоего нового проекта.
“Осенью будет новый проект, и будет проект «Голос» на Первом канале, и многие другие проекты”,
— прокомментировал продюсер Дмитрий Ашуров.
Специалист уверен в том, что Первому каналу удастся вернуть лидирующие позиции ТВ-рейтинга.