Настя Ивлеева вернется на экраны в шоу о путешествиях

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева вновь снимается в передаче о путешествиях. Программа "Тревел-баттл", которую она будет вести совместно с певцом Романом Каграмановым, выйдет на телеканале "Пятница!", сообщает пресс-служба канала. По задумке, телеведущие соревнуются в создании самых интересных маршрутов - "Тревел-баттл", который начнет выходить в эфир 1 августа, снимался в Армении. Победителя выберут телезрители, которые будут голосовать в Telegram-канале "Пятницы!". "Я жутко соскучилась по путешествиям!