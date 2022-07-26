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1 час назад

Настя Ивлеева вернется на экраны в шоу о путешествиях

Газета.Ru

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева вновь снимается в передаче о путешествиях. Программа "Тревел-баттл", которую она будет вести совместно с певцом Романом Каграмановым, выйдет на телеканале "Пятница!", сообщает пресс-служба канала. По задумке, телеведущие соревнуются в создании самых интересных маршрутов - "Тревел-баттл", который начнет выходить в эфир 1 августа, снимался в Армении. Победителя выберут телезрители, которые будут голосовать в Telegram-канале "Пятницы!". "Я жутко соскучилась по путешествиям!

Настя Ивлеева вернется на экраны в шоу о путешествиях
Фото: Пресс-служба телеканала «Пятница!»Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Было здорово снова открывать интересные места, знакомиться с новыми людьми и освещать прикольные события в том или ином городе. Обожаю стиль кочевника, даешь больше путешествий!" - цитирует канал Настю Ивлееву. Ее коллега Роман Каграманов добавил, что "задача ведущих в "Тревел-баттле" - показать со своей стороны то или иное место в лучшем свете". Ранее сообщалось, что Ляйсан Утяшева станет ведущей загадочного шоу.

ТВ,Ляйсан Утяшева,
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