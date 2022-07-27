Утяшева будет вести новое шоу на ТВ-3

Спортсменка Ляйсан Утяшева станет ведущей шоу «Наследники и самозванцы», премьера которого планируется на телеканале ТВ-3. Об этом сообщает "Кино Mail.ru" со ссылкой на представителей телеканала.
Отмечается, что новое шоу будет выходить вместо программы «Последний герой». Планируется, что «Наследники и самозванцы» будет мистическим шоу, объединяющим разные форматы. Съемка проходила в старинном замке.
«Как и любая женщина, я люблю мистику и верю в нее. И еще я верю, что шоу “Наследники и самозванцы” покажет, что в России могут выходить интересные, шедевральные проекты мирового уровня», — рассказала Утяшева о своем впечатлении после съемок.
Она также добавила, что шоу уже готовится к премьере, а съемка должна порадовать зрителей.
Ранее сообщалось, что звезда Comedy Woman раскрыла причину закрытия шоу.