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49 минут назад

Макеева намекнула на свое появление в новом сезоне шоу «Маска»

Слово и Дело

Звезда, отвечая на вопросы поклонников, сделала неоднозначныйнамек.

Макеева намекнула на свое появление в новом сезоне шоу «Маска»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Актриса Анастасия Макеева является завсегдатаем отечественных ток-шоу. Так, она уже участвовала в программах «Три аккорда», «Точь-в-точь», но в одном из самых популярных шоу звезда так и не появлялась. Анастасия намекнула, что возможно она появится в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ.

«Может быть»,

— загадочно ответила актриса на вопрос подписчика в соцсетях.

В новом телесезоне шоу «Маска» поменяет свой формат и станетназываться «Аватар-шоу». В нем участники будут скрываться не в ростовых фигурах монстров, а за аватаром компьютерного героя.

ТВ,Маска,Анастасия Макеева,
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