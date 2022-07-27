Макеева намекнула на свое появление в новом сезоне шоу «Маска»

Звезда, отвечая на вопросы поклонников, сделала неоднозначныйнамек.
Актриса Анастасия Макеева является завсегдатаем отечественных ток-шоу. Так, она уже участвовала в программах «Три аккорда», «Точь-в-точь», но в одном из самых популярных шоу звезда так и не появлялась. Анастасия намекнула, что возможно она появится в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ.
«Может быть»,
— загадочно ответила актриса на вопрос подписчика в соцсетях.
В новом телесезоне шоу «Маска» поменяет свой формат и станетназываться «Аватар-шоу». В нем участники будут скрываться не в ростовых фигурах монстров, а за аватаром компьютерного героя.