Макеева намекнула на свое появление в новом сезоне шоу «Маска»

Актриса Анастасия Макеева является завсегдатаем отечественных ток-шоу. Так, она уже участвовала в программах «Три аккорда», «Точь-в-точь», но в одном из самых популярных шоу звезда так и не появлялась. Анастасия намекнула, что возможно она появится в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ.