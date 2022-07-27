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1 час назад

Волочкова рассказала, как собирается «захватить» Первый канал

Слово и Дело

Российская балерина Анастасия Волочкова мечтает поработать со своим другом танцором балета Николаем Цискаридзе, став его соведущей в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

Волочкова рассказала, как собирается «захватить» Первый канал
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Она пожаловалась, что продюсер Константин Эрнст ничего не хочет менять и не присылает ей никаких предложений.

«Я постоянно принимаю участие в различных телевизионных передачах. Но пока такого предложения мне не поступало. Если оно поступит, с удовольствием приму. Мне это было бы интересно. Мы с Николаем Цискаридзе были бы прекрасной парой, чтобы вести эту программу вместе», — цитирует слова танцовщицы «Мурманский вестник».

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