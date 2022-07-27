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18 минут назад

Звезда шоу Stand Up сравнил КВН с СССР

Мира Маркина

Стендап-комик Стас Старовойтов стал гостем Сергея Мезенцева в подкасте “Сережа и микрофон”. В ходе беседы ведущий и актер коснулись темы популярных телевизионных юмористических шоу. Старовойтов объяснил, отчего КВН остается таким популярным, по его мнению.

Звезда шоу Stand Up сравнил КВН с СССР
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Сергей Мезенцев подчеркнул, что КВН – стабильный проект со своими внутренними шутками, “лексикой, религией, богом”. Собеседник актера выразил свою точку зрения.

“[КВН] как и СССР. СССР был стабилен? Был. Потому что он был закрыт”, — провел аналогию Старовойтов.

Ранее Масляков объяснил пустующее место ведущего КВН.

ТВ,Стас Старовойтов,Сергей Мезенцев,
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