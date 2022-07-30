Васильев рассказал, что будет с шоу «Модный приговор»

Напомним, «Модный приговор», как и многие развлекательные проекты приостановили свой показ на главных каналах страны. Это связано с изменением сетки телевещания в связи с событиями в мире.

До этого программа «Модный приговор» много лет радовала публику историями людей, который кардинально меняли свою жизнь с помощью нового стиля и имиджа. Как известно, главным ведущим и модным судьёй проекта выступал российский и французский историк моды, искусствовед, Александр Васильев.

Именно он спустя долгое время прокомментировал судьбу шоу. Это произошло случайно и скорее похоже на предположения телеведущего. В своей колонке он разбирал гардероб Надежды Бабкиной и затронул животрепещущую тему.

Александр Васильев признался, что пока не знает, будут ли вообще в будущем сниматься свежие выпуски. Судя по всему, все звёзды проекта по-прежнему остаются в неведении.

Историк моды сообщил, что искренне надеется, что шоу ещё вернётся к показу.

"Если этого не произойдет, буду вспоминать Надежду Георгиевну с теплотой. Потому что работа рядом с ней всегда была в радость. Я никогда не видел её мрачной, чернее тучи, в грустном настроении. Мы очень сблизились за эти годы. Могу по праву считать себя другом этой женщины, мы проработали бок о бок практически десять лет", – рассказал Александр Васильев.

А вот народная и эстрадная певица Надежда Бабкина более уверена в этом вопросе. Артистка считает, что шоу «Модный приговор» непременно вернётся на экраны. Просто сейчас в эфире центрального канала нет места развлекательным шоу.

Как ранее писал портал 2х2.su, около двух месяцев назад историк моды Александр Васильев в письме к литовским чиновникам осудил спецоперацию РФ на Украине. После этого он был отстранён от эфира в программе «Модный приговор» и поспешил уехать во Францию