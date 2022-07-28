"Звезды в Африке" вернется на телеэкраны страны

Съемки звездного шоу о выживании в Африке подошли к концу. Третий сезон экстремально-приключенческого проекта в скором времени стартует на популярном федеральном канале.

Фото: Родной город Родной город

Съемки третьего сезона шоу "Звезды в Африке" завершились. Совсем скоро зрители вновь увидят звездные баталии и разборки, ведь на проект вернулись участники предыдущих сезонов, у которых до сих пор остались неразрешенные конфликты.

Так, лицом к лицу встретятся Вика Одинцова и Стас Ярушин, между которыми остались недопонимания после первого сезона. А также к ним присоединятся Саша Стоун, Роза Сябитова и Олег Верещагин.

Организаторы проекта заинтриговали зрителей, рассказав, что между Сашей Стоуном и Олегом Верещагиным продолжится противостояние, которое обернется открытым конфликтом и даже дракой.

Правила шоу останутся неизменными: участники проекта живут в лагере посреди саванны на берегу реки Лимпопо без еды и удобств. Добыть пищу можно только на испытаниях, которые подготовили ведущие проекта Ольга Бузова и Михаил Галустян.