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46 минут назад

"Звезды в Африке" вернется на телеэкраны страны

Родной город

Съемки звездного шоу о выживании в Африке подошли к концу. Третий сезон экстремально-приключенческого проекта в скором времени стартует на популярном федеральном канале.

"Звезды в Африке" вернется на телеэкраны страны
Фото: Родной городРодной город

Съемки третьего сезона шоу "Звезды в Африке" завершились. Совсем скоро зрители вновь увидят звездные баталии и разборки, ведь на проект вернулись участники предыдущих сезонов, у которых до сих пор остались неразрешенные конфликты.

Так, лицом к лицу встретятся Вика Одинцова и Стас Ярушин, между которыми остались недопонимания после первого сезона. А также к ним присоединятся Саша Стоун, Роза Сябитова и Олег Верещагин.

Организаторы проекта заинтриговали зрителей, рассказав, что между Сашей Стоуном и Олегом Верещагиным продолжится противостояние, которое обернется открытым конфликтом и даже дракой.

Правила шоу останутся неизменными: участники проекта живут в лагере посреди саванны на берегу реки Лимпопо без еды и удобств. Добыть пищу можно только на испытаниях, которые подготовили ведущие проекта Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Кроме того, не обойдется без интриг, ведь каждую неделю один из участников должен будет покинуть африканские просторы и отправиться домой. В новом сезоне продюсеры подготовили еще более масштабные и сложные задания. Кроме того, появятся смешные и абсурдные челленджи для звезд в лагере.

ТВ,Стас Ярушин,Олег Верещагин,Роза Сябитова,Михаил Галустян,Ольга Бузова,
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