В России покажут комедию "Нереалити" о скандальной звезде телешоу

8 августа на ТНТ покажут комедию "Нереалити" об адаптации звезды телешоу к жизни вне объектива камеры с Ольгой Дибцевой в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.
"Для меня "Нереалити" - это про взросление, но не по возрасту, не по паспорту, а по осознанию в мире, отношению к себе, к своей семье, к близким. Я сама довольно поздно повзрослела, научилась брать ответственность за свою жизнь и поступки уже после 25 лет", - призналась Дибцева.
По сюжету героиня Дибцевой Рита 10 лет провела под прицелами камер, участвуя в популярном реалити-шоу. После телепроекта девушка возвращается в родной город, однако родственники, бывший возлюбленный, соседи и даже дочь не рады видеть Риту. Ей придется учиться заново выстраивать отношения с людьми и забыть про методы общения, которые работали в рамках реалити-шоу.