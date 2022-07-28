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1 час назад

В России покажут комедию "Нереалити" о скандальной звезде телешоу

Газета.Ru

8 августа на ТНТ покажут комедию "Нереалити" об адаптации звезды телешоу к жизни вне объектива камеры с Ольгой Дибцевой в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

В России покажут комедию "Нереалити" о скандальной звезде телешоу
Фото: Газета.руГазета.ру

"Для меня "Нереалити" - это про взросление, но не по возрасту, не по паспорту, а по осознанию в мире, отношению к себе, к своей семье, к близким. Я сама довольно поздно повзрослела, научилась брать ответственность за свою жизнь и поступки уже после 25 лет", - призналась Дибцева.

По сюжету героиня Дибцевой Рита 10 лет провела под прицелами камер, участвуя в популярном реалити-шоу. После телепроекта девушка возвращается в родной город, однако родственники, бывший возлюбленный, соседи и даже дочь не рады видеть Риту. Ей придется учиться заново выстраивать отношения с людьми и забыть про методы общения, которые работали в рамках реалити-шоу.

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