В России покажут комедию "Нереалити" о скандальной звезде телешоу

"Для меня "Нереалити" - это про взросление, но не по возрасту, не по паспорту, а по осознанию в мире, отношению к себе, к своей семье, к близким. Я сама довольно поздно повзрослела, научилась брать ответственность за свою жизнь и поступки уже после 25 лет", - призналась Дибцева.