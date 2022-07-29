Иеромонах Фотий назвал Comedy Club самой пошлой передачей

Певец и иеромонах Фотий осудил на YouTube-шоу «Откройте, Давид» юмор в телепередаче Comedy Club.
«Comedy Club — это, наверное, самое пошлое, из того, что есть на телевидении. Юмор обязательно священники применяют. Чувство юмора — это чувство, присущее Богу, он тоже остроумен. Надо просто понимать, где пошлый юмор, а где остроумный», — сказал отец Фотий.
Иеромонах отметил, что до закрытия смотрел шоу «Вечерний Ургант», которое, впрочем, изменилось после смены команды. «Все стало как-то однобоко», — заявил он.