Иеромонах Фотий назвал Comedy Club самой пошлой передачей

«Comedy Club — это, наверное, самое пошлое, из того, что есть на телевидении. Юмор обязательно священники применяют. Чувство юмора — это чувство, присущее Богу, он тоже остроумен. Надо просто понимать, где пошлый юмор, а где остроумный», — сказал отец Фотий.