На российском ТВ покажут самый длинный индийский сериал

Уже много говорилось о том, что на смену западными фильмам может придти иранское, корейское, китайское и, конечно же, индийское кино.
Причем, не только на большие экраны, но и в наши телевизоры. И вот начало уже положено.
На российском телевидении впервые покажут самый продолжительный проект популярного индийского телеканала Zee TV – многосерийный фильм «Женская доля».
Картина сделана на основе классического романа Джейн Остин «Чувство и чувствительность», а сюжет заточен на судьбе двух сестер – умной и трудолюбивой и ветреной и красивой.
Как всегда ожидается не только масса сюжетных неожиданностей, но и индийский колорит, музыка, танцы, любовь и много чего такого, что наши зрители в свое время любили.