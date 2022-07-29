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1 час назад

На российском ТВ покажут самый длинный индийский сериал

Inc-News

Уже много говорилось о том, что на смену западными фильмам может придти иранское, корейское, китайское и, конечно же, индийское кино.

На российском ТВ покажут самый длинный индийский сериал
Фото:  Inc-News Inc-News

Причем, не только на большие экраны, но и в наши телевизоры. И вот начало уже положено.

На российском телевидении впервые покажут самый продолжительный проект популярного индийского телеканала Zee TV – многосерийный фильм «Женская доля».

Картина сделана на основе классического романа Джейн Остин «Чувство и чувствительность», а сюжет заточен на судьбе двух сестер – умной и трудолюбивой и ветреной и красивой.

Как всегда ожидается не только масса сюжетных неожиданностей, но и индийский колорит, музыка, танцы, любовь и много чего такого, что наши зрители в свое время любили.

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