На российском ТВ покажут самый длинный индийский сериал

Уже много говорилось о том, что на смену западными фильмам может придти иранское, корейское, китайское и, конечно же, индийское кино.

Фото: Inc-News Inc-News

Причем, не только на большие экраны, но и в наши телевизоры. И вот начало уже положено.

На российском телевидении впервые покажут самый продолжительный проект популярного индийского телеканала Zee TV – многосерийный фильм «Женская доля».

Картина сделана на основе классического романа Джейн Остин «Чувство и чувствительность», а сюжет заточен на судьбе двух сестер – умной и трудолюбивой и ветреной и красивой.