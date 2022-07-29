Певица рассказала о подставе на шоу «Голос»

«Мне казалось, что у меня уже не будет никогда детей и надо серьезно заняться карьерой. Обух, который мне прилетел на "Голосе", был судьбоносным. Я настолько разочаровалась! Несколько месяцев ты живешь на проекте и понимаешь, что тебя взяли для слива. И определяешь это в первый день.Тебе прямым текстом наставник говорит об этом. Ты же знаешь, кто у меня был наставник и что это был за человек»,