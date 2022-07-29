Певица рассказала о подставе на шоу «Голос»

Певица Екатерина Шемякина в 2014 году приняла участие в шоу «Голос». За плечами у девушки был неплохой опыт: она прошла «Фабрику звезд» и много лет работала бэк-вокалисткой у певицы Алсу. Попав в команду к артисту Александру Градскому, исполнительница и представить не могла, как с ней поступят.
Шемякина, когда пришла на шоу «Голос», приняла для себярешение вплотную заняться карьерой, поскольку считала, что построить семью и родить детей ей уже не удастся. Однако радость от того, что она попала в проект, быстро сменилась разочарованием после откровенного разговора с наставником.
«Мне казалось, что у меня уже не будет никогда детей и надо серьезно заняться карьерой. Обух, который мне прилетел на "Голосе", был судьбоносным. Я настолько разочаровалась! Несколько месяцев ты живешь на проекте и понимаешь, что тебя взяли для слива. И определяешь это в первый день.Тебе прямым текстом наставник говорит об этом. Ты же знаешь, кто у меня был наставник и что это был за человек»,
— рассказала певица на шоу Яны Чуриковой.
После Шемякина взяла творческую паузу, а спустя годы дажеблагодарна случившемуся, поскольку все же познала радость материнства.