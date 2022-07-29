5 кулинарных шоу, благодаря которым вы научитесь готовить

Готовить вкусно – не дар, а навык, который можно приобрести. “Рамблер” подготовил подборку кулинарных шоу, полезных как для тех, кто с кухней “на вы”, так и для тех, кто готов расширять горизонт привычных рецептов.

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Вкус по карману

Видео дня

Известный шеф-повар Константин Ивлев вместе с российскими домохозяйками покажет, как готовить из привычных ингредиентов необычно. Список продуктов перед каждым выпуском составляют гостьи шоу. Что интересно – общий чек закупки не должен превышать тысячи рублей. Однако вместо того, чтобы готовить повседневные блюда, домохозяйкам предстоит вместе с шефом Ивлевым научиться превращать знакомые ингредиенты в оригинальные блюда для всей семьи. Бонус – кулинарные секреты от члена французской гильдии гастрономов Chaîne des Rôtisseurs.

Хронометраж выпуска: 25 минут.

ПроСТО кухня

Ведущим “ПроСТО кухни” является популярный шеф-повар Александр Белькович. Фишка этого шоу в том, что “русский Джейми Оливер” предлагает зрителям повторить максимально простые и бюджетные блюда из ингредиентов, которые легко купить в ближайшем продуктовом магазине. Цифра сто не так просто выделена в названии программы. Ведь цена за порцию блюд, которые готовит ведущий, не должна превышать ста рублей, по задумке сценаристов. Кроме кулинарных хитростей Белькович расскажет, как не ошибиться с выбором того или иного ингредиента.

Хронометраж выпуска: 25 минут.

Едим дома!

Кулинарную программу Юлии Высоцкой называют “шоу одной хозяйки”. Ведущая выбирает максимально быстрые и интересные рецепты, которые легко реализовать на кухне, если “гости уже на пороге”. Еще одна изюминка шоу – это привязка к временам года, сезонным продуктам. Также Юлия научит вас готовить праздничные блюда разных кухонь мира, которые приведут в восторг вас и ваших близких.

Хронометраж выпуска: 25 минут.

Полезно и вкусно

Если вы фанат правильного питания или наоборот думаете, что “ПП-рецепты” не могут быть вкусными, то вам наверняка будет интересно посмотреть выпуски кулинарного шоу актрисы Екатерины Волковой. Она покажет, как вкусно, быстро и легко приготовить полезные и аппетитные блюда для всей семьи.

Хронометраж выпуска: 2 минуты.

Битва шефов

Обожаете реалити-шоу, но также хотите узнать о нюансах высокой кухни? Обратите внимание на шоу “Битва шефов”, ведущими которого являются российский кондитер Ренат Агзамов и уже знакомый нам шеф-повар Константин Ивлев. Коллеги собирают команды из поваров домашних и профессиональных, а затем устраивают им три жестких испытания. Участники борются за звание главного повара России и получают свои самые больше чаевые – полмиллиона рублей.