Дубовицкая сообщила о возвращении "Аншлага"

Бессменная ведущая одной из самых популярных юмористических передач на российском телевидении рассказала о перспективах ее возвращения в эфир. Об этом пишет издание prozvezd.info.

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По словам Регины Дубовицкой, в настоящее время артисты вовсю работают над новыми выпусками "Аншлага". Пока нет точной даты, по оценке телеведущей, вряд ли передача выйдет в начале нового телевизионного сезона, который традиционно открывается осенью. Но зимой зрители, скорее всего, смогут увидеть выступления любимых артистов.

Дубовицкая уточнила, что пока развлекательные программы ушли из сетки вещания. «Но мы, конечно, надеемся, что с нового сезона нас вновь начнут показывать», — поделилась своими ожиданиями ведущая с изданием prozvezd.info.

По словам Дубовицкой, руководство канала сообщило артистам, что отснятые выпуски будут показаны.