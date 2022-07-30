Коллеги Екатерины Андреевой обвинили ведущую в наглости

Сотрудники Первого канала пообщались с журналистами и рассказали, как себя ведет бессменная ведущая программы «Время» за объективами камер.
Прославленная ведущая Первого канала Екатерина Андреева, как оказалось, не ладит с коллегами. Те назвали ее «высокомерной, надменной, гордой и наглой», передает портал Solenka.Info.
«Она почти ни с кем не здоровается, считает себя королевой, а чуть что – жалуется высоким покровителям за стенами канала», — рассказал коллега Андреевой на условиях анонимности.
Сотрудники Первого канала также указывают на непрофессионализм ведущей вечерних новостей.