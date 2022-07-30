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3 часа назад

Коллеги Екатерины Андреевой обвинили ведущую в наглости и высокомерии

Слово и Дело

Сотрудники Первого канала пообщались с журналистами и рассказали, как себя ведет бессменная ведущая программы «Время» за объективами камер.

Коллеги Екатерины Андреевой обвинили ведущую в наглости
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Прославленная ведущая Первого канала Екатерина Андреева, как оказалось, не ладит с коллегами. Те назвали ее «высокомерной, надменной, гордой и наглой», передает портал Solenka.Info.

«Она почти ни с кем не здоровается, считает себя королевой, а чуть что – жалуется высоким покровителям за стенами канала», — рассказал коллега Андреевой на условиях анонимности.

Сотрудники Первого канала также указывают на непрофессионализм ведущей вечерних новостей.

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