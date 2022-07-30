Гордона Рамзи осудили за плотоядное отношение к ягнятам

Звездный шеф-повар Гордон Рамзи подвергся осуждению подписчиков в TIkTok за ролик, на котором он гоняется по загону за ягнятами и выбирает, кого из них съесть. Об этом сообщает Page Six.
На видео, которое телеведущий кулинарных программ выложил в четверг, 28 июля, можно наблюдать, как он подкрадывается к ягнятам со словами:
«Ням-ням-нямка! Я собираюсь вас съесть!»
Тем ягнятам, которые к нему подходят, Гордон Рамзи говорит:
«Кто из вас первым пойдет в духовку?» «Ты!»
— кричит он, указывая на одного из них, и хлопает в ладоши, отчего животное убегает в страхе.
Заканчивается ролик фразой шеф-повара:
«Время включать духовку!»
В комментариях к ролику подписчики признались, что им было неприятно его смотреть.
«Ну все, думаю, Гордон совсем потерялся. Кто-нибудь, сделайте что-то, пока не поздно», «Ну ладно, я не веган и не вегетарианец, но это за гранью», «Я не веган, но это меня очень печалит», — прокомментировали ролик обитатели соцсети.