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Гордона Рамзи осудили за плотоядное отношение к ягнятам

Газета.Ru

Звездный шеф-повар Гордон Рамзи подвергся осуждению подписчиков в TIkTok за ролик, на котором он гоняется по загону за ягнятами и выбирает, кого из них съесть. Об этом сообщает Page Six.

Гордона Рамзи осудили за плотоядное отношение к ягнятам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На видео, которое телеведущий кулинарных программ выложил в четверг, 28 июля, можно наблюдать, как он подкрадывается к ягнятам со словами:

«Ням-ням-нямка! Я собираюсь вас съесть!»

Тем ягнятам, которые к нему подходят, Гордон Рамзи говорит:

«Кто из вас первым пойдет в духовку?» «Ты!»

— кричит он, указывая на одного из них, и хлопает в ладоши, отчего животное убегает в страхе.

Заканчивается ролик фразой шеф-повара:

«Время включать духовку!»

В комментариях к ролику подписчики признались, что им было неприятно его смотреть.

«Ну все, думаю, Гордон совсем потерялся. Кто-нибудь, сделайте что-то, пока не поздно», «Ну ладно, я не веган и не вегетарианец, но это за гранью», «Я не веган, но это меня очень печалит», — прокомментировали ролик обитатели соцсети.

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