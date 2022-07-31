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3 часа назад

Шоу «Прямой эфир» c Андреем Малаховым заменят

Lenta.ruиещё 3

Шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» заменят на другую программу. Съемки нового проекта уже идут, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Шоу «Прямой эфир» c Андреем Малаховым заменят
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации собеседника издания, окончательная концепция программы будет раскрыта в августе, а первые выпуски выйдут в сентябре. Известно, что герои проекта продолжат обсуждать актуальные события, ярких героев и оказывать им помощь.

«Концепция серьезно переработана. Вся команда вернется к работе с осени», — рассказали коллеги телеведущего.

ТВ,Андрей Малахов,
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