Шоу «Прямой эфир» c Андреем Малаховым заменят

Шоу « Андрей Малахов . Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» заменят на другую программу. Съемки нового проекта уже идут, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, окончательная концепция программы будет раскрыта в августе, а первые выпуски выйдут в сентябре. Известно, что герои проекта продолжат обсуждать актуальные события, ярких героев и оказывать им помощь.