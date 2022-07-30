Малахов в новом сезоне не будет вести “Прямой эфир”

Как сообщает КП, в новом сезоне на российском телевидении грядут большие перемены и запланировано несколько премьер.

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После начала СВО из эфира исчезли ток-шоу “Прямой эфир” и “Пусть говорят” с Андреем Малаховым. Стало известно, что “Прямой эфир” закрыт окончательно, а вот ток-шоу “Пусть говорят” возвратили. Передача будет транслироваться по субботам, ее очередной выпуск посвящается Эдите Пьехе, которая отмечает свое 85-летие.

Вместо “Прямого эфира” Малахов готовит шоу имени себя, которое так и будет называться “Малахов”. Просто и со вкусом. Тематика пока не определена, ею будут заниматься в августе. Но скорее всего, никаких открытий чудных телезрителю она не готовит. Обсуждение событий, героев и так далее.

Пока бесхозное после отъезда Максима Галкина детское шоу “Лучше всех” в сетке вещания останется, но без ведущего. По слухам, дети будут управляться сами с ролью ведущих.