Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+30° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
43 минуты назад

Андрей Малахов в новом сезоне будет вести новое шоу вместо “Прямого эфира”

FBM.ru

Как сообщает КП, в новом сезоне на российском телевидении грядут большие перемены и запланировано несколько премьер.

Малахов в новом сезоне не будет вести “Прямой эфир”
Фото: FBM.ruFBM.ru

После начала СВО из эфира исчезли ток-шоу “Прямой эфир” и “Пусть говорят” с Андреем Малаховым. Стало известно, что “Прямой эфир” закрыт окончательно, а вот ток-шоу “Пусть говорят” возвратили. Передача будет транслироваться по субботам, ее очередной выпуск посвящается Эдите Пьехе, которая отмечает свое 85-летие.

Вместо “Прямого эфира” Малахов готовит шоу имени себя, которое так и будет называться “Малахов”. Просто и со вкусом. Тематика пока не определена, ею будут заниматься в августе. Но скорее всего, никаких открытий чудных телезрителю она не готовит. Обсуждение событий, героев и так далее.

Пока бесхозное после отъезда Максима Галкина детское шоу “Лучше всех” в сетке вещания останется, но без ведущего. По слухам, дети будут управляться сами с ролью ведущих.

В эфире оставят “Голос. 60+” и просто “Голос”. Планируются два маски-шоу, в котором зрителям придется угадывать, кто поет под видом мультяшного героя. Для ценителей припасено шоу “Сердце Ивлеевой”, в котором за блогер-диву будут сражаться аж 50 мужиков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители